لافروف يحذر أميركا من خططها المتهورة بشأن فنزويلا

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة، الأحد، إلى "التخلي عن خططها المتهورة" في فنزويلا، بعدما كثفت واشنطن هذا الأسبوع ضغوطها على حلفاء كراكاس من دون أن تستبعد تدخلا عسكريا.

وقال لافروف في مستهل اجتماع في موسكو مع نظيره الفنزويلي، خورخي أريازا: "ندعو الأميركيين وجميع من يدعمونهم إلى التخلي عن خططهم المتهورة والتحرك فقط في إطار القانون الدولي".

وأضاف: "نشهد حملة غير مسبوقة للولايات المتحدة لإطاحة السلطات الشرعية في فنزويلا".

ومن جهته، شكر أريازا لموسكو دعمها نظام الرئيس نيكولاس مادورو، وقال لنظيره الروسي إن "العلاقة بين موسكو وكراكاس باتت تنطوي على مدلول أكبر، ليس فقط بالنسبة إلى بلدينا بل أيضا بالنسبة إلى العالم".

وتوتر الوضع في فنزويلا بعد محاولة تمرد عسكري قادها المعارض، خوان غوايدو، بدعم من واشنطن، خصوصا بعدما اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، إن على روسيا والدول الأخرى المتحالفة مع نظام مادورو "الرحيل" من فنزويلا.

وتابع الوزير الأميركي في تصريح إلى شبكة "اي بي سي": "على الروس الرحيل، كما على جميع الدول التي تتدخل في حق الشعب الفنزويلي في استعادة الديمقراطية، الرحيل أيضا".