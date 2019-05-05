مقتل 5 جنود نيجيريين على أيدي جماعة بوكو حرام

قُتل 5 جنود نيجيريين، مساء الجمعة، في هجوم لجماعة بوكو حرام المتطرفة، التي نجحت في السيطرة على قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا، كما أعلن الجيش، الأحد.

واقتحم، في وقت متأخر الجمعة، مقاتلون في الجماعة الموالية"لتنظيم داعش في غرب إفريقيا"، أتوا في شاحنات ودراجات نارية، القاعدة العسكرية الواقعة في بلدة ماجوميري، على بعد 50 كيلومترا من عاصمة ولاية بورنو، مايدوغوري.

وقال المتحدث باسم الجيش، إزيندو إديما، إن القوات الحكومية قاتلت المسلحين الذين جاؤوا لنهب الطعام وممتلكات أخرى. وأضاف في بيان "منعت قواتنا الإرهابيين" من تنفيذ مخططهم.

وأوضح أنه "خلال المواجهات تكبد الإرهابيون خسائر فادحة. وضحى 5 جنود بحياتهم".

ووصل المسلحون إلى البلدة قرابة الساعة الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (16.00 بتوقيت غرينتش)، واشتبكوا مع الجنود لنحو ساعة.

وأكد زعيم قوات محلية، غريما كاكا، أن المهاجمين "تفوقوا على القوات الحكومية وطردوهم". وأضاف "هزم المتمردون الجنود الذين أرغموا على الفرار إلى الأدغال".

وتابع أن المسلحين ظلوا في القاعدة "لأكثر من أربع ساعات" قبل أن يطردوا بعد إرسال تعزيزات من قاعدة غوببو على بعد 46 كيلومترا.

وهاجم المتطرفون الأسبوع الماضي قاعدة مرارابار كيمبا، على بعد 135 كيلومتراً من مايدوغوري، وقتلوا 5 جنود، واعتبر 30 عسكريا مفقودين.

ومنذ 2014 تشن بوكو حرام هجمات على بلدات في المنطقة، واستولى مقاتلوها على قسم من الأراضي قبل أن يتراجعوا إثر هجوم مضاد شنته القوة المتعددة المشتركة (نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون).