نتنياهو يأمر بمواصلة "الضربات المكثفة" على غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه أمر الجيش بمواصلة "الضربات المكثفة" على قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو الذي عقد اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني المصغر: أعطيت أمراً للمدفعية وسلاح الجو بمواصلة قصف غزة.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، مقتل فلسطينيين اثنين، جراء قصف إسرائيلي شرق غزة، فيما أفاد مراسل "العربية" بسقوط... قصف إسرائيلي يقتل فلسطينيين شرق غزة العرب و العالم

وحمل رئيس الحكومة الإسرائيلية حركة حماس مسؤولية "الهجمات" قائلاً: "ليست مسؤولة عن هجماتها فحسب، بل عن هجمات الجهاد الإسلامي أيضاً، وهي تدفع لها. سنواصل العمل لاستعادة الأمن لسكان الجنوب".

وأطلقت دفعة جديدة من الصواريخ صباح الأحد من قطاع غزة على إسرائيل، وسط مخاوف من تواصل التصعيد الذي بدأ السبت وتواصل بقصف جوي ومدفعي على القطاع المحاصر منذ سنوات.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، الأحد، مقتل اثنين من ناشطيها في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، على ما أفادت الحركة في بيان.

وقتل 7 فلسطينيين، السبت، جراء الغارات الإسرائيلية، ومستوطن إسرائيلي ليل السبت- الأحد جرّاء سقوط صاروخ على مدينة عسقلان.