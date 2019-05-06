إعصار فاني.. 34 قتيلاً في الهند و15 في بنغلادش

قتل 34 شخصاً على الأقل في الهند و15 شخصاً آخرين في بنغلادش المجاورة، جراء إعصار صيفي نادر اجتاح أجزاء من جنوب آسيا الأسبوع الماضي، علاوة على تحطيم آلاف الأكواخ ذات الأسقف المصنوعة من القش واقتلاع أعمدة الكهرباء والأشجار.

وقال مسؤولو الإغاثة في ولاية أوديشا الهندية إن السلطات لا تزال تقيم التأثير الكامل لإعصار فاني الذي ضرب الشواطئ بالأمطار والرياح التي تصل سرعتها إلى 205 كيلومترات في الساعة أثناء وصوله لليابسة الجمعة.

وبعدما ضعف الإعصار، انتقل إلى بنغلادش المجاورة.

كما نجح إجلاء هائل لأكثر من مليون شخص في تجنيب الهند خسائر فادحة في أحد أكبر العواصف منذ عقود.