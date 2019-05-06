مقتل 14 راكباً بتحطم طائرة خاصة شمال المكسيك

قال مسؤول محلي بالمكسيك، اليوم الاثنين، إنه تم العثور على حطام طائرة بعد اختفائها في طريقها من مدينة لاس فيغاس الأميركية إلى مدينة مونتيري بشمال المكسيك، وذكرت وسائل إعلام محلية أن جميع ركابها الـ14 لقوا حتفهم.

وقالت صحيفة "ريفورما" المكسيكية إن الطائرة الخاصة كانت تقل 11راكباً وطاقما من 3 أفراد.

وقال فيرناندو أورتا المسؤول بإدارة الطوارئ في ولاية كواهويلا إنه تم العثور على حطام الطائرة بواسطة الاستطلاع الجوي على بعد نحو 208 كيلومترات شمال غربي مدينة مونكلوفا الشمالية بالولاية الحدودية.

وأضاف أن المسؤولين لم يصلوا بعد لتفقد الموقع.

وقالت محطة "تليفيزا" التلفزيونية المحلية إن الطائرة الصغيرة التي تعمل بمحركين فقدت الاتصال بالمراقبة الأرضية أمس الأحد بعد الساعة 05:20 مساء بالتوقيت المحلي (2220 بتوقيت غرينتش) بعدما انخفض الطيار لتفادي عاصفة.

ورفض متحدث باسم حكومة ولاية كواويلا الحديث عن تفاصيل بشأن الضحايا.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الركاب كانوا عائدين من رحلة نهاية الأسبوع في لاس فيغاس.