تركيا.. إعادة الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول

أمرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بإعادة إجراء الانتخابات البلدية في اسطنبول، مستجيبةً بذلك لطلب حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طعن بفوز المعارضة في الانتخابات أواخر آذار/مارس، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

ورحّب ممثل العدالة والتنمية في اللجنة العليا رجب أوزيل بالقرار على تويتر، حيث كتب: "سيعاد إجراء انتخابات جديدة في اسطنبول". وطالب العدالة والتنمية بانتخابات جديدة، مندداً بـ"مخالفات" في عملية الاقتراع التي جرت في 31 آذار/مارس.

وجرت الانتخابات البلدية التركية الأخيرة في الـ 31 من مارس الماضي، وانتهت بهزيمة كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان، حيث خسر حزبه، حزب العدالة والتنمية بلديتي أنقرة وإسطنبول.

ورفض حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان، النتيجة وكثف جهوده لإبطال النتائج بسبل عدة، مقدما اعتراضات عدة أمام القضاء.

ووصف المرشح الفائز في انتخابات مدينة إسطنبول، عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، هذه الاتهامات بحصول أعمال تزوير بـ"السخيفة".