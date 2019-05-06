شاهد الطائرة الروسية تقفز كالسمكة عند هبوطها على المدرج

أكد فيديو جديد، ظهر بائساً، اليوم الاثنين، للطائرة المنكوبة في مطار بموسكو أمس، ما قاله طيارها لوسائل إعلام محلية عن تعرضها وهي بالجو لصاعقة، انتهكت وعطلت نظامها الكهربائي بعد 40 دقيقة من إقلاعها إلى مدينة "مورمانسك" بالشمال الروسي، فاضطر قائدها إلى طلب إذن بالعودة إلى المطار للقيام بهبوط اضطراري.

كل شيء كان طبيعيا أثناء الهبوط، باستثناء أن الصاعقة تسببت في ما جعلها تقفز كما السمكة على المدرج حين بدأ هبوطها عليه، طبقاً لما نرى بالفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نجد أن شرارات من النار متسارعة نتجت عن احتكاك هيكلها بأرض المدرج وقفزها وزحفها عليه، وتسببت الشرارات بإشعال حريق فيه، تسرب دخانه الكثيف إلى داخلها، فقضى 41 من أصل 73 كانوا على متنها اختناقاً، وجرح 12 آخرين، لا يزال 5 منهم في المستشفيلت بحالات من الخطر متنوعة.

ولخص الطيار "دينيس إفدوكيموف" ما حدث بأنه ناتج عن البرق وخزانات الوقود الممتلئة والهبوط العنيف والظروف المناخية الصعبة، مما جعل بعض أجهزة الطائرة، وهي من طراز "سوخوي سوبرجيت 100" روسية الصنع، تتعطل وتجبره أعطالها على طلب الإذن بهبوط اضطراري، وفقا لما نقلت عنه صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، والمضيفة عنه بخبرها، أن البرق "أفقدنا الاتصال اللاسلكي، فانتقلنا إلى نظام الحد الأدنى للقيادة (من دون جهاز كمبيوتر كالمعتاد)، فاستطعنا أن نقول بضع كلمات ثم انقطع الاتصال"، كما قال.