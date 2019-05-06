عائلة زكي مبارك: لدينا مخاوف من سفر ابنته لتركيا لتسلم جثمانه

طالبت سناء مبارك شقيقة القتيل#زكي_مبارك بحماية إحدى بنات زكي للسفر إلى #تركيا لتسلم جثمان والدهم لأنهم لم يعد لديهم ثقة في السلطات هناك.

وقالت شقيقة زكي مبارك إن تسليم جثمانه يجب أن يتم من خلال السفارة الفلسطينية في أنقرة، كما يحدث في مثل تلك الحالات المماثلة.

وأكدت عائلته أن زكي قُتل في سجن سيلفري في إسطنبول قبل أسبوع.

وروجت وسائل إعلام تركية مقربة من الحكومة، أن الفلسطيني زكي مبارك الذي أعلنت سابقا وفاته منتحراً على علاقة بأبرز المعارضين لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فتح الله غولن.

كما روجت وسائل إعلام تركية أخرى أنه متهم بمراقبة قيادات في جماعة الإخوان وغيرهم.

وأكد زكريا، شقيق القتيل لـ"العربية" الخميس أنه لا يزال ينتظر تسليم تركيا جثمان أخيه، مؤكدا أن العائلة ليست في موضع دفاع، بل على العكس.

وقال: "على السلطات التركية أن تعمل على تبرئة نفسها من تهمة قتل زكي، وكشف الحقائق".