غوتيريس يدعو لوقف التصعيد بغزة.. وترمب: أنهوا العنف

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى وقف فوري للتصعيد في قطاع غزة والعودة إلى تفاهمات التهدئة، فيما أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن أمله في إمكانية تحقيق السلام.

الأمين العام للأمم المتحدة أكد في بيان أنه يتابع عن كثب وبقلق بالغ التطورات الأمنية في قطاع غزة وخطر حدوث تصعيد خطير آخر بين الطرفين وسقوط مزيد من الخسائر في الأرواح عشية شهر رمضان.

وحث الأمين العام للمنظمة الدولية الطرفين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري للتصعيد والعودة إلى تفاهمات الأشهر القليلة الماضية.

يأتي ذلك فيما قال الرئيس ترمب، الاثنين، إن واشنطن تدعم إسرائيل 100% في الدفاع عن مواطنيها، مضيفاً أن إسرائيل تتعرض لهجمات صاروخية.

وأضاف ترمب في تغريدتين على حسابه في "تويتر" أن الهجمات ضد إسرائيل لن تزيد أهالي غزة سوى البؤس، مخاطباً أهالي غزة: "أنهوا العنف واعملوا من أجل السلام فهو ممكن".

هذا وبعد 3 أيام من التصعيد، ارتفع عدد الضحايا في غزة إلى قرابة 25 فلسطينياً، وأكثرَ من 90 جريحاً، جراء القصف الاسرائيلي المستمر منذ السبت.

إسرائيل أعلنت أنها دمرت مقراً للأمن الداخلي لحماس في غزة، فيما تحدثت مصادرُ عن استهداف مبنى قصر الحاكم التاريخي.

في المقابل أعلنت الغرفةُ المشتركة للفصائل الفلسطينية عن استهدافِ عسقلان وأوفاكيم وكريات جات، رداً على استهداف الاحتلال للبنايات السكنية، ما أدى لمقتل 5 وجرحِ آخرين.