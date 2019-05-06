معارضة تركيا: إعادة انتخابات إسطنبول "دكتاتورية صريحة"

قال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، الاثنين، إن قرار إعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول "دكتاتورية صريحة"، وذلك بعدما قرر مجلس الانتخابات إلغاء نتيجة التصويت التي شكلت هزيمة قاسية لحزب "العدالة والتنمية" بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أونورسال أديغوزيل، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، على "تويتر": "من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية".

وأضاف: "هذا النظام الذي يلغي إرادة الشعب ويتجاهل القانون، ليس ديمقراطياً ولا شرعياً. هذه دكتاتورية صريحة".

وكانت الهيئة العليا للانتخابات التركية قررت إعادة الانتخابات المحلية بإسطنبول، في 23 يونيو المقبل.

ورحّب ممثل العدالة والتنمية في اللجنة العليا رجب أوزيل بالقرار على تويتر، حيث كتب: "سيعاد إجراء انتخابات جديدة في اسطنبول". وطالب العدالة والتنمية بانتخابات جديدة، مندداً بـ"مخالفات" في عملية الاقتراع التي جرت في 31 آذار/مارس.

وجرت الانتخابات البلدية التركية الأخيرة في الـ31 من مارس الماضي، وانتهت بهزيمة كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان، حيث خسر حزبه "العدالة والتنمية" أنقرة وإسطنبول.

ورفض حزب "العدالة والتنمية" النتيجة وكثف جهوده لإبطال النتائج بسبل عدة، مقدماً اعتراضات عدة أمام القضاء.

ووصف المرشح الفائز في انتخابات مدينة إسطنبول، عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، هذه الاتهامات بحصول أعمال تزوير بـ"السخيفة".