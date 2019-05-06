من قمرة القيادة.. هذا ما حدث للطائرة الروسية

قال قائد الطائرة الروسية المحترقة، الاثنين، إن الطائرة كانت بلا اتصالات لاسلكية بسبب ضربة برق.

ونقلت قناة زفيردا تي في وصحيفة كومسومولسكايا برافدا عن قائد الطائرة دينيس إفدوكيموف قوله: "فقدنا الاتصال بسبب البرق" وأضاف: كانت الطائرة بلا اتصالات مع برج المطار نهائياً أثناء الهبوط.

ونقل التلفزيون الحكومي عن مضيفة الرحلة تاتيانا كاساتنيكا قولها: "أقلعنا، ودخلنا في سحابة، كان هناك بَرَد قوي، وفي تلك اللحظة كان هناك فرقعة ونوع من الوميض، مثل الكهرباء".

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وكانت الطائرة الروسية من طراز سوخوي سوبر جيت، تقل 73 راكباً وطاقماً مكوناً من 5 أشخاص، قد أقلعت الأحد من مطار شيريميتيفو الدولي بموسكو متجهة إلى مدينة مورمانسك بشمال روسيا، قبل أن تدخل في عاصفة، وتحاول الهبوط اضطراريا بعد أن أصابتها صعقة برق حسب تصريحات الطاقم، واشتعال النار في الجزء الخلفي منها، مما تسبّب في مقتل 41 شخصاً أثناء الهبوط الذي كان عنيفاً على أرضية المطار.

وأظهرت صور من موقع الحادث محاولات الركاب الهرب عبر أبواب الطوارئ، في حين تعالى دخان احتراق الطائرة، وتم احتجاز ركاب داخلها، بينما تمكن ركاب كثيرون من الخروج عبر زلاجات الطوارئ في الأبواب، والتي تفتح تلقائيا في حالات الهبوط الاضطراري.

وعقب الحادث، كان بعض الركاب قد أنحى باللوم على سوء الأحوال الجوية والبرق، وهو ما يتفق مع تصريح قائد الطائرة اليوم.