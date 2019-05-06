روسيا: لا نعتزم إيقاف طائرات سوخوي سوبر جيت-100

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الاثنين، أنها لا تعتزم إيقاف طائرات سوخوي سوبر جيت-100 بعد اشتعال النار في طائرة ركاب من هذا الطراز أثناء هبوطها اضطرارياً الأحد، مما أسفر عن مقتل 41 شخصاً، وفق وكالة الإعلام الروسية.

وأظهرت لقطات مصورة بثها التلفزيون الأحد اندلاع حريق في الطائرة التابعة لشركة طيران إيروفلوت الروسية أثناء هبوطها اضطرارياً في مطار شيريميتيفو بموسكو.

موضوع يهمك واحد من ركاب الطائرة الروسية التي هبطت مشتعلة بالنار في أحد مطارات موسكو أمس الأحد، وقتل حريقها ودخانه الخانق 41 من أصل... فيديو للرعب داخل الطائرة الروسية وهي تهبط مشتعلة بالنار الأخيرة

وقالت لجنة المحققين في بيان إنه "كان هناك على متن الطائرة 78 شخصاً، بينهم أفراد الطاقم"، مشيرة إلى أنه "وفقاً للمعلومات المحدثة" التي في حوزة المحققين حتى الآن "فقد نجا 37 شخصاً".

وقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعازيه إلى عائلات الضحايا، وفق الناطق باسمه ديمتري بيسكوف.

من جهته، قال مصدر لوكالة إنترفاكس إن "الطائرة وجهت نداء استغاثة بعد إقلاعها. لقد حاولت القيام بهبوط اضطراري لكنها لم تنجح في المرة الأولى، وفي المرة الثانية اصطدم هيكلها بالأرض واندلعت فيها النار".

وكانت الطائرة تُسير رحلة بين موسكو ومورمانسك.

والطائرة من طراز "سوبرجيت 100" وهي أول طائرة مدنية روسية الصنع بعد الحقبة السوفيتية.