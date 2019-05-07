أكرم إمام أوغلو: إلغاء نتائج اسطنبول ضربة للديمقراطية

في حين رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بقرار إعادة إجراء انتخابات بلدية اسطنبول المثير للجدل، واصفاً إياه بـ"أفضل خطوة" للبلاد، اعتبر مرشح المعارضة الذي فاز برئاسة البلدية، أكرم إمام أوغلو، القرار "ضربة للديمقراطية".

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع حزب الشعب في أنقرة: "تلقت الديمقراطية ضربة كبيرة، علينا جميعاً العمل لإصلاح هذه العملية ومعالجتها".

الاستراتيجية المقبلة

وأجرى مرشح المعارضة التركية الذي أبطلت لجنة الانتخابات فوزه برئاسة بلدية إسطنبول، محادثات مع زعيم حزبه الثلاثاء لمناقشة الاستراتيجية المقبلة، بعد قرار اللجنة.

والتقى أوغلو، الثلاثاء، مع زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، وعلى أن يلتقي في وقت لاحق بزعيم حزب "الجيد" ميرال اكشينار، وفق حزب الشعب الجمهوري.

موضوع يهمك وصف النائب في البرلمان التركي عن حزب "الشعب الجمهوري"، أحد أكبر أحزاب المعارضة التركية، بولنت كوشك أوغلو، قرار اللجنة... نائب تركي للعربية.نت: إبطال نتيجة اسطنبول مهزلة العرب و العالم

وتأتي المحادثات غداة قرار اللجنة العليا للانتخابات إعادة إجراء الانتخابات البلدية بعد طعن حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم بالنتيجة وتنديده بـ"مخالفات" وبـ"جريمة منظمة" في تلك الانتخابات.

واعتبرت خسارة اسطنبول، عصب الاقتصاد في الدولة وأكبر مدنها، صفعة لحزب العدالة والتنمية الذي حكم وأسلافه المدينة طيلة 25 عاما.

ومنح إمام أوغلو، وهو رئيس بلدية سابق، المعارضة أملا جديدا بعد الفوز المذهل في اسطنبول.

وشكل فوزه نكسة غير مسبوقة لأردوغان، الذي نشأ في هذه المدينة وأصبح رئيس حكومة ثم رئيسا بعد أن تولى رئاسة بلدية اسطنبول.

غير أن إمام أوغلو وعد في خطابه بعدم الاستسلام والخروج أكثر قوة. وقال أمام الآلاف من أنصاره في منطقة بيليكدوزو بضواحي اسطنبول حيث كان رئيس بلدية "ربما تشعرون بالاستياء لكن لا تفقدوا الأمل".

وتعكس خسارة الحزب الحاكم رئاسة بلدية اسطنبول وهزيمة مدوية أخرى في أنقرة، قلقا واسعا بشأن الضائقة الاقتصادية.