الشرطة الفرنسية: مراهق مسلح يطلق سراح 4 رهائن بتولوز

قال مصدر بالشرطة إن مراهقاً مسلحاً أطلق سراح 4 رهائن من النساء بعد احتجازهن في متجر لبيع الصحف في تولوز بجنوب غرب فرنسا الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن الفتى البالغ من العمر 17 عاماً، والذي كان اعتُقل خلال أحد احتجاجات حركة السترات الصفراء في ديسمبر، لم تكن له أي طلبات قبل إطلاق سراح النساء.

وأضاف المصدر أن المسلح أطلق رصاصة واحدة على الأقل صوب أفراد قوة النخبة التابعة للشرطة الفرنسية، وطلب شخصاً يتفاوض معه، مشيراً إلى أن الحادث ليس له أي دوافع إرهابية على الأرجح.

ولم يستسلم المراهق المسلح حتى الآن.

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً في محيط 300 متر حول المتجر الواقع في ضاحية بلانياك، وطالبت السكان في المنازل المجاورة بالتزام منازلهم.