برلين: قرار إعادة انتخابات اسطنبول "غير مفهوم"

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الثلاثاء، قرار إعادة إجراء انتخابات بلدية اسطنبول بوصفه "غير شفاف وغير مفهوم بالنسبة لنا".

وقال ماس في تصريحات "إرادة الناخبين الأتراك هي فقط من يقرر من يتولى رئاسة بلدية اسطنبول".

موضوع يهمك في حين رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بقرار إعادة إجراء انتخابات بلدية اسطنبول المثير للجدل، واصفاً إياه... أكرم إمام أوغلو: إلغاء نتائج اسطنبول ضربة للديمقراطية العرب و العالم

وأضاف أن "الحفاظ على المبادئ الديمقراطية مع ظروف انتخابية شفافة هما أهم أولوياتنا".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد أمرت، الاثنين، بإعادة إجراء الانتخابات بعد شكاوى من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم عن حصول "مخالفات" وتنديد بـ"جريمة منظمة".

ودان حزب الشعب الجمهوري المعارض قرار اللجنة إعادة إجراء الانتخابات بوصفه "لا ديمقراطي ولا شرعي".

لكن أردوغان رحب، الثلاثاء، بالقرار المثير للجدل واعتبره "أفضل خطوة" للبلاد.

ويقيم في ألمانيا ما يقدر بـ2,9 مليون شخص من أصل تركي، وتعتبر أكبر أماكن الانتشار التركي في العالم.

لكن الروابط بين الدولتين تمثل أيضاً مصدراً للتوتر، إذ كثيراً ما ينتقد سياسيون ألمان خطوات متعصبة لأردوغان.