رئيس بلدية اسطنبول يعتبر قرار إلغاء انتخابه "خيانة"

اعتبر رئيس بلدية إسطنبول، الاثنين، قرار الهيئة العليا للانتخابات بإلغاء انتخابه "خيانة".

وقال أكرم إمام أوغلو، تعقيباً على قرار الهيئة العليا للانتخابات: "أدين قرار الهيئة العليا للانتخابات.. سأذهب إلى أنقرة للقاء قادة حزب الشعب الجمهوري، سأتكلم مع الجميع، لن نفقد الأمل".

وأضاف إمام أوغلو: "شعور العدالة بتركيا سيكون معنا.. لم يعجبهم قولي بأنني لا آخذ تعليمات من أحد".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أمرت، الاثنين، بإبطال فوز مرشّح المعارضة برئاسة بلدية أكبر مدينة في تركيا وإعادة إجراء الانتخابات، مستجيبةً بذلك لطلب حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طعن بفوز مرشح المعارضة في الانتخابات التي جرت في 31 مارس.

موضوع يهمك قال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، الاثنين، إن قرار إعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول "دكتاتورية صريحة"، وذلك بعدما... معارضة تركيا: إعادة انتخابات إسطنبول "دكتاتورية صريحة" العرب و العالم

وقررت إعادة الانتخابات المحلية بإسطنبول، في 23 يونيو المقبل.

ورحّب ممثل "العدالة والتنمية" في اللجنة العليا رجب أوزيل بالقرار على "تويتر"، حيث كتب: "سيعاد إجراء انتخابات جديدة في اسطنبول". وطالب "العدالة والتنمية" بانتخابات جديدة، مندداً بـ"مخالفات" في عملية الاقتراع.

وجرت الانتخابات البلدية التركية الأخيرة في الـ31 من مارس الماضي، وانتهت بهزيمة كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان، حيث خسر حزبه "العدالة والتنمية" أنقرة وإسطنبول.

ورفض حزب "العدالة والتنمية" النتيجة وكثف جهوده لإبطال النتائج بسبل عدة، مقدماً اعتراضات عدة أمام القضاء.