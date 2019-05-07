زلزال بقوة 7.2 قبالة سواحل بابوازيا-غينيا الجديدة

أعلن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أن زلزالاً بقوة 7.2 درجة ضرب، الثلاثاء، بابوازيا-غينيا الجديدة، الدولة الواقعة على حزام النار في المحيط الهادي والتي تشهد هزات أرضية متكررة.

وقال المعهد إن الزلزال وقع صباح الثلاثاء في الساعة 07:19 (الإثنين في الساعة 21:19 غرينتش)، محدداً مركزه على بعد 260 كلم شمال العاصمة بورت مورسبي، وعلى عمق 126 كلم، ومستبعداً أي خطر لحدوث أمواج مد عال "تسونامي" جراءه.

وكان زلزال بقوة 7 درجات ضرب في أكتوبر جزيرة بريطانيا الجديدة، التابعة لبابوازيا-غينيا الجديدة، ولكن مركزه كان يومها على عمق أقل، إذ بلغ 40 كيلومتراً، ما أدى إلى إطلاق تحذير من خطر حدوث "تسونامي".

ويومها كانت البلاد ما زالت تتعافى من زلزال مدمر ضربها في فبراير بقوة 7.5 درجة وأسفر عن مقتل أكثر من 100شخص وعزل بعض القرى عن العالم الخارجي.