رئيس سريلانكا: توقيف 99% من منفذي هجمات الفصح

قال رئيس سريلانكا إن 99 بالمائة من المشتبهين في هجمات عيد الفصح التي استهدفت كنائس وفنادق جرى توقيفهم، كما تمت مصادرة مواد متفجرة.

وقال الرئيس مايثريبالا سيريسينا في مقابلة مع أسوشيتدبرس اليوم الثلاثاء إن سريلانكا باتت آمنة الآن بالنسبة للسائحين.

ومر أسبوعان منذ قيام مسلحين سريلانكيين بشن تفجيرات انتحارية استهدفت كنائس مكتظة أثناء الاحتفال بعيد الفصح فضلا عن فنادق فاخرة.

قتل أكثر من 250 شخصا في الهجمات التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنها.

وقال سيريسينا كذلك إنه لم يتم إبلاغه مسبقا بوقت كاف بشأن معلومات من مصادر استخباراتية هندية بشأن مخطط الهجمات ومنفذيها

كما صرح لأسوشيتدبرس بأن العنف لا يمثل مشكلة في حد ذاته بالنسبة لسريلانكا وإنما "الإرهاب العالمي".