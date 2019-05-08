واشنطن تناشد برلين أن تزيد من إنفاقها على التسلّح

قبيل الزيارة التي كانت مقررة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى ألمانيا، الثلاثاء، والتي تم إلغاؤها، كما أعلنت المتحدثة باسم بومبيو "لمسائل ملحة"، دعا ريتشارد غرينيل، السفير الأميركي في برلين، مرة أخرى إلى بذل جهود دفاعية ألمانية أكبر في مجال التسليح.

وقال غرينيل: "ليس الأمر أنني لا أستطيع فهم لماذا تفضّل ألمانيا الاستثمار في القضايا الاجتماعية في الداخل بدلاً من الدفاع عن البلاد، لماذا يجب عليها فعل ذلك؟".

وكان من المتوقع أن يصل بومبيو إلى برلين، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع المستشارة أنغيلا ميركل ووزير الخارجية هايكو ماس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

كما أكد غرينيل أنه لا ينبغي أن ينزعج أحد إذا قررت أميركا في مرحلة ما إنفاق أموالها على الداخل أيضاً. وأضاف: "للناخب الأميركي احتياجات ويريد أيضاً دعمه ضد الاضطرابات الكبيرة في عصرنا. ويجب على ألمانيا أن تفهم أنه لا يمكنها الاستمرار إلى الأبد" في الاعتماد على قوة الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، ورد فيه أن ألمانيا أنفقت 44 مليار يورو لتصبح في المرتبة الثامنة من حيث الإنفاق العسكري.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألمانيا إلى زيادة الإنفاق العسكري لبعض الوقت. ويعود الأمر إلى الهدف المئوي الذي وافقت عليه دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في عام 2014.

ووفقاً لهذا، يجب على كل شريك في حلف الناتو وضع ما لا يقل عن 2% من ناتجه الاقتصادي في المناطق العسكرية بحلول عام 2024 على أبعد تقدير. وتشير الحكومة الفيدرالية إلى أن القرار يتحدث فقط عن التحرك في اتجاه 2%.

ووفق التخطيط متوسط الأجل لوزير المالية أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإنه يوفر لعام 2023 حتى الآن 1.2%. وبالتالي يجب زيادة الإنفاق الدفاعي من 2023 إلى 2024 بعشرات المليارات إذا كان الهدف هو الإنجاز.

وبالمقارنة الدولية، تحتل ألمانيا المرتبة الثامنة في الإنفاق الدفاعي. ففي عام 2018، وفقاً لمعهد أبحاث السلام في ستوكهولم "سيبري" (Sipri) أنفقت جمهورية ألمانيا الاتحادية 49.5 مليار دولار (حوالي 44 مليار يورو) على المعدات العسكرية.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من بين 3 دول، حيث يصل إنفاقها العسكري إلى نحو 650 مليار دولار، أما الصين بـ250 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية بـ67.7 مليار دولار. ويفترض باحثو "سيبري" أن ألمانيا ستزيد إنفاقها إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.