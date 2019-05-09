رئيس بلدية اسطنبول: سأقود ثورة من أجل الديمقراطية

قال أكرم إمام أوغلو الذي أبطل فوزه في انتخابات بلدية اسطنبول هذا الأسبوع، لوكالة فرانس برس، الخميس، إنه سيقود "ثورة" من أجل الديمقراطية بعد إلغاء نتائج اقتراع أول مثير للجدل وتحديد موعد انتخابات جديدة الشهر المقبل.

وأضاف أوغلو لوكالة فرانس برس: "ما سنقوم به الآن هو معركة من أجل الديمقراطية وتعبئة من أجل الديمقراطية. ستكون بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها".

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قد ألغت الاثنين نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت في 31 آذار/مارس، بعد اتهامات من الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان بحصول "فساد خطير" في فرز الأصوات.

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"دكتاتورية صريحة.. وصمة"

وقال إمام أوغلو إن "الأعضاء السبعة (في هيئة الانتخابات) سيعتبرهم التاريخ وصمة، لكن تصحيحها من مسؤولياتنا. نواصل المعركة".

وكان حزب المعارضة الرئيسي في تركيا قد أكد منذ أيام أن قرار إعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول "دكتاتورية صريحة"، وذلك بعدما قرر مجلس الانتخابات إلغاء نتيجة التصويت التي شكلت هزيمة قاسية لحزب "العدالة والتنمية" بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أونورسال أديغوزيل، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، على "تويتر": "من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية".

وأضاف: "هذا النظام الذي يلغي إرادة الشعب ويتجاهل القانون، ليس ديمقراطياً ولا شرعياً. هذه دكتاتورية صريحة".

"تنديد بالمخالفات"

من جهته، رحّب ممثل العدالة والتنمية في اللجنة العليا رجب أوزيل حينها بالقرار على تويتر، حيث كتب: "سيعاد إجراء انتخابات جديدة في اسطنبول".

وطالب العدالة والتنمية بانتخابات جديدة، مندداً بـ"مخالفات" في عملية الاقتراع التي جرت في 31 آذار/مارس.

وجرت الانتخابات البلدية التركية الأخيرة في الـ31 من مارس الماضي، وانتهت بهزيمة كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان، حيث خسر حزبه "العدالة والتنمية" أنقرة وإسطنبول.

ورفض حزب "العدالة والتنمية" النتيجة وكثف جهوده لإبطال النتائج بسبل عدة، مقدماً اعتراضات عدة أمام القضاء.

ووصف المرشح الفائز في انتخابات مدينة إسطنبول، عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، هذه الاتهامات بحصول أعمال تزوير بـ"السخيفة".