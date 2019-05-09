رئيس جنوب السودان: 6 أشهر غير كافية لتشكيل حكومة وحدة

اعتبر رئيس جنوب السودان، سلفا كير، الأربعاء، أن مهلة الأشهر الستة الإضافية لتشكيل حكومة وحدة وطنية بهدف إنهاء ستة أعوام من الحرب الأهلية، غير كافية وقصيرة جدا.

وتوافق أطراف النزاع في جنوب السودان، الجمعة، في اديس ابابا، برعاية الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد)، على مهلة ستة أشهر إضافية لتشكيل حكومة وحدة يبقى فيها كير رئيسا، ويعود خصمه رياك مشار إلى منصب نائب الرئيس.

وتهدف هذه المهلة إلى دمج المقاتلين ضمن جيش موحد، وهو أحد البنود الرئيسية في اتفاق السلام الذي وقع في ايلول/سبتمبر 2018 في العاصمة الإثيوبية.

وتساءل كير في خطاب: "لم ننجح في القيام بذلك خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، فما الذي سيدفعنا إلى النجاح هذه المرة خلال ستة أشهر؟".

وأضاف: "أقول لفريقي الذي كان هناك (الجمعة في اديس ابابا) إنه بدلا من ستة أشهر، كان ينبغي التوافق على سنة لأنه من أيار/مايو إلى تشرين الثاني/نوفمبر ستهطل الأمطار، ولن نكون قادرين على تحريك آلية واحدة إلى أي مكان".

وتابع: "لو كانت المهلة عاما، فان الأشهر الستة الأخيرة كانت ستقودنا إلى العام الجديد وكان يمكن إنجاز كل هذه الأمور خلال هذه الفترة، ثم يمكننا تشكيل الحكومة في نيسان/أبريل أو أيار/مايو".

كذلك، اتهم كير، مشار بأنه يجند مقاتلين جددا، مضيفا "إذا كان الأمر مجرد تجنيد، فلن أتكلف الكثير لأجند بدوري"، ما يثبت مجددا التوتر السائد بين الجانبين.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان في 2013 حين اتهم كير خصمه ونائبه السابق مشار بالتخطيط لانقلاب عليه.

وأسفر النزاع عن أكثر من 380 ألف قتيل، وفق إحصاء حديث العهد، وشردت الحرب أكثر من 4 ملايين من السودانيين الجنوبيين، أي نحو ثلث السكان.