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اليابان: تجربة كوريا الشمالية تنتهك القرارات الأممية

المصدر: طوكيو - رويترز
اختبار صاروخ أثناء مناورة في كوريا الشمالية يوم 4 مايو
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أعلن متحدث باسم الحكومة اليابانية، الجمعة، أن أحدث تجربة صاروخية نفذتها كوريا الشمالية تنتهك قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لوقف مثل هذه الاختبارات للأسلحة الباليستية.

وقال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء، كوتارو نوجامي، في إفادة صحافية دورية: "كانت صواريخ باليستية مما يتنافى مع قرارات الأمم المتحدة".

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى فيما يبدو الخميس، في ثاني تجربة صاروخية بغضون أقل من أسبوع.

واليابان في مرمى صواريخ كوريا الشمالية متوسطة المدى، ومن المؤيدين بقوة لإصدار قرارات صارمة تجبر بيونغ يانغ على التخلي عن برنامجيها للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية.

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