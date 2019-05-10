تفاصيل مواجهة باردة جدا بين الفلسطينيين وواشنطن

أظهر الفلسطينيّون والأميركيّون، الخميس، مواقف متناقضة حيال خطة السّلام المستقبليّة التي يُرتقب أن تكشفها واشنطن في حزيران/يونيو، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصّصت للبحث في الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيّة.

واعتبر وزير الخارجيّة الفلسطيني، رياض المالكي، أنّ خطة السلام الأميركيّة المستقبليّة ليست ثمرة "جهود سلام"، وذلك في الجلسة التي حضرها جايسون غرينبلاتـ مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشرق الأوسط.

ويُعَدّ حضور المسؤولَيْن في غرفة واحدة أمراً نادراً، وذلك في وقت جمّدت السُلطة الفلسطينيّة منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 علاقتها مع الإدارة الأميركيّة عقب اعتراف ترمب بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

وقال الوزير الفلسطيني: "كلّ شيء يُشير حتّى الآن إلى أنّ الأمر لا يتعلّق بخطّة سلام، ولكن بشروط علينا أن نقبلها. ولا يمكن لأيّ أموال أن تجعل هذه الشروط مقبولة".

وردّ غرينبلات بأن الرّؤية التي سيتمّ اقتراحها "ستكون واقعيّةً وقابلة للتّحقيق"، مُشيراً إلى أنّ الفريق الذي أعدّها أراد أن تكون له "نظرة جديدة" على أسباب النزاع، ومطالباً بمساعدة طرفَي النزاع على بحثها عندما يتمّ كشف النقاب عنها.

ويعمل غرينبلات على خطّة السلام مع كلّ من غاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي، وديفيد فريدمان السفير الأميركي في إسرائيل.

وهذا الاجتماع غير الرسمي في مجلس الأمن نظّمته إندونيسيا والكويت العضوان غير الدائمين، وتخلّله عرض مقاطع فيديو ومداخلات لخبراء ينتقدون إسرائيل والدعم الأميركي لها.

وندّد غرينبلات بعدم دعوة إسرائيل إلى التعبير عن رأيها، وخَصّص معظم خطابه للتنديد بما تشهده الأمم المتحدة من "انحياز ضدّ إسرائيل".

وقال: "فلنكفّ عن الادّعاء بأنّ المستوطنات هي التي تعيق التوصّل إلى حلّ سياسي"، معتبراً أنّ "حركتَي حماس والجهاد هما المشكلة".

غير أنّ المالكي دفع بأنه عند توقيع اتّفاقات أوسلو للسلام "كان هناك 100 ألف مستوطن إسرائيلي"، واليوم بعد 25 عاماً "هناك أكثر من 600 ألف مستوطن في الأراضي الفلسطينيّة بما في ذلك القدس الشرقيّة".

وأكد الوزير الفلسطيني أنّ إسرائيل "لم تعُد تسعى حتّى إلى إخفاء الطبيعة الاستيطانيّة لأنشطة الاحتلال ولا نيّتها في ضمّ الأراضي الفلسطينية".

وعقب انتهاء الاجتماع، أوضح الوزير لوسائل إعلام أنّه لم يتحدّث مباشرةً إلى المستشار الأميركي، قائلاً: "لم يكُن هناك أيّ سبب للتحدّث معه". وأضاف: "لقد هاجم الفلسطينيّين فقط"، معتبراً أنّ خطاب غرينبلات، الذي تجنّبَ وسائل الإعلام، "لا يُبشّر بالخير".