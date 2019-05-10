زلزال يضرب اليابان.. لأكثر من 10 ثوان

وقع زلزال شدته 6.3 درجات، بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء، صباح الجمعة قبالة سواحل منطقة ميازاكي جنوب غربي اليابان، حيث استبعدت السلطات حصول تسونامي.

وشعر بالهزات الأرضية سكان منطقة ميازاكي وجزء من المناطق المجاورة. لكن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، التي أكدت أن قوة الزلزال تبلغ 6.3 درجات، استبعدت حدوث تسونامي.

وسيعقد خبراء هذه الهيئة مؤتمراً صحافياً في وقت لاحق لتوضيح آلية هذا الزلزال.

وذكر صحافيون من شبكة التلفزيون العامة "ان اتش كي" في المكان أنه لم يعلن عن إصابات أو أضرار في الدقائق التالية للزلزال، الذي استمر أكثر من 10 ثوان، كما يظهر في لقطات تسجلها كاميرات الشبكة التي تعمل تلقائياً خلال الزلازل.

كذلك لم يسجل العاملون في المحطات النووية الواقعة في محيط المنطقة أي خلل.