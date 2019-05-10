ضربة أميركية تقتل 13 داعشياً بالصومال

قال الجيش الأميركي إن ضربة جوية نفذها أسفرت عن مقتل 13 من تنظيم داعش في منطقة بلاد بنط التي تتمتع بشبه حكم ذاتي في الصومال يوم الأربعاء.

وكثف الجيش الأميركي حملة الضربات الجوية في الصومال منذ أن تولى الرئيس دونالد ترمب منصبه، وقال إنه قتل أكثر من 800 متطرف في غضون عامين.

وجمع تنظيم داعش مجندين في بلاد بنط على الرغم من أن خبراء يقولون إن حجم قوته غير واضح وإنه لا يزال لاعباً صغيراً مقارنة بحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي كانت تسيطر على جزء كبير من الصومال ذات يوم.

وذكرت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) في وقت متأخر الخميس أن أحدث ضربة جوية استهدفت معسكراً لتنظيم داعش في جبال جوليس.

وأضافت "في الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن الضربة الجوية يوم 8 مايو قتلت 13 إرهابياً".

وقالت أفريكوم في أبريل إنها قتلت عبد الحكيم دوكوب الذي وصفته بأنه نائب زعيم داعش في الصومال.