عشرات الآلاف يصلون الجمعة في الأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى، بعد أن خففت إسرائيل بعض القيود المفروضة على دخول سكان الضفة الغربية إلى المدينة المقدسة.

وذكرت دائرة أوقاف القدس أن حوالي 180 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وقال الشيخ محمد سليم في خطبة صلاة الجمعة "أيتها الجموع المحتشدة في المسجد الأقصى ورحابه الذي جئتم إليه اليوم مرابطين لتؤكدوا للعالم أجمع أنكم لن تفرطوا في مسرى رسولكم صلى الله عليه وسلم".

وسمحت إسرائيل للرجال ممن تبلغ أعمارهم 40 عاماً، فأكثر ولجميع النساء من سكان الضفة الغربية بدخول القدس للوصول إلى المسجد الأقصى دون الحاجة للحصول على تصاريح تمكنهم من المرور عبر حواجز ضخمة مقامة على مداخل المدينة.