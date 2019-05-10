قائد الجيش السريلانكي: تم تفكيك أغلب شبكات المتطرفين

قال قائد الجيش السريلانكي، ماهيش سيناناياكي، إنه أمكن احتواء خطر شن مزيد من هجمات المتطرفين وإن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك أغلب الشبكة المرتبطة بتنفيذ تفجيرات يوم عيد القيامة.

وأضاف قائد الجيش في مقابلة مع رويترز، اليوم الجمعة، أن المحققين توصلوا إلى أن مدبري التفجيرات لهم صلات بتنظيم داعش، لكنه أشار إلى أن السلطات ما زالت تحاول معرفة قوة تلك الصلات.

وقال "هناك صلة دولية، ونحن نعمل على تلك المسارات" ومضى قائلا "هناك بالتأكيد صلة بداعش. لا يعني ذلك أنها كانت ضربة مباشرة من داعش. لكننا نحاول معرفة قوة تلك الصلة لتخطيط عملياتنا" العسكرية.

وتوقع أن تعود الحياة في سريلانكا لطبيعتها خلال أيام ويريد أن يعود الجيش لثكناته قريبا.