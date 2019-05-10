مقتل جنديين فرنسيين بتحرير رهائن في بوركينا فاسو

أعلنت الرئاسة الفرنسية مقتل عسكريَيْن فرنسيين في عملية عسكرية أدت إلى تحرير أربع رهائن من أيدي خاطفيهم شمال بوركينا فاسو.

وقال الإليزيه، في بيان، إن الأربعة المحررون هم فرنسيان وأميركية وكورية جنوبية.

وخطف سائحان فرنسيان أثناء قيامهما برحلة سفاري في بنين الأسبوع الماضي وعثر على مرشدهم المحلي ميتا.

ويؤكد مكان تنفيذ العملية أن السائحين الفرنسيين خطفا في بنين ونقلا عبر الحدود إلى بوركينا فاسو، حيث صعدت جماعات متطرفة هجماتها في الأشهر القليلة الماضية.

وقال قصر الإليزيه في بيان إن الرئيس (إيمانويل ماكرون) "يود أن يهنئ القوات المسلحة الفرنسية على تحرير الرهائن وكل من عمل إلى جانبهم".

وأضاف أن ماكرون "ينحني بإجلال أمام تضحية اثنين من جنودنا اللذين بذلا حياتهما لإنقاذ مواطنينا".

بدورها شكرت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي في بيان منفصل السلطات في بنين وبوركينا فاسو وكذلك الولايات المتحدة "لدعمها الثمين" في العملية.

وتنشر فرنسا آلاف الجنود النظاميين وعناصر القوات الخاصة في قوة برخان المتمركزة في منطقة الساحل التي ترزح تحت الفقر وأعمال العنف.