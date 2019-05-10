مقتل 15 جنديا جراء اجتياح طالبان نقطتين أمنيتين

قال مسؤول أفغاني إن طالبان شنت هجوماً على نقطتين أمنيتين في ولاية بادغيس غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 15 رجل أمن في الحلقة الأحدث من سلسلة هجمات دامية تستهدف قوات الأمن بالبلاد.

كما أصيب 11 جنديا آخرين في الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من الجمعة.

وقال ضياء الدين اكازي، النائب بالولاية، إن طالبان اجتاحت النقطتين الأمنيتين في منطقة بالا مورغاب.

من جانبه أكد الكولونيل قيس مانغال، ناطق باسم وزارة الدفاع، وقوع الهجوم، إلا أنه رفض الحديث عن الضحايا.

كبدت طالبان قوات الأمن الأفغانية عددا كبيرا من الضحايا جراء هجماتها المتواصلة على مدار العام الماضي، برغم إجراء قيادتها محادثات سلام مع الولايات المتحدة. وانتهت أحدث جولة محادثات يوم الخميس في الدوحة، حيث يوجد مكتب سياسي لطالبان، محققة "بعض التقدم"، بحسب مسؤولي الحركة.