مقتل 3 جنود وعاملي مناجم في هجومين جنوب غربي باكستان

قتل ثلاثة جنود واثنين من عمال مناجم الفحم في هجومين بإقليم بلوشستان المضطرب جنوب غربي باكستان، وفق مسؤول محلي.

وقال كلام الله إن عاملي المناجم قُتلوا عندما فتح مسلحون النار وهما يقفان بالقرب من منجم ببلدة هرناي الخميس. وفر المهاجمون من مكان الحادث.

كما لفت إلى أن أفراداً من قوات الأمن كانوا يهرعون إلى مكان الحادث عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق بالقرب من سيارتهم، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات. والتحقيق جار.

ومن غير الواضح ما إذا كان هناك صلة أخرى بين الهجومين.

يشار إلى أن كويتا هي عاصمة إقليم بلوشستان، الذي كان مسرحاً لتمرد منخفض المستوى لانفصاليين يطالبون بمزيد من الحكم الذاتي وحصة أكبر في الموارد الطبيعية في المنطقة مثل الغاز والنفط.