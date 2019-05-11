ألمانيا: مهاجرون يرشقون الشرطة بالحجارة بعد وفاة امرأة

أعلنت الشرطة الألمانية أن إخراج جثة امرأة من مركز للجوء في مدينة ريغنسبورغ البافارية استغرق عدة ساعات، لأن قاطني المركز الغاضبين رشقوا عناصرها بالحجارة وغيرها من الأشياء.

وقالت شرطة ريغنسبورغ في بيان إنها أبلغت بوفاة امرأة إفريقية، تبلغ من العمر 31 عاما صباح اليوم السبت، لكن توجب استدعاء أفراد إضافيين من البلدات المحيطة قبل أن يتمكنوا من دخول المأوى وقت الظهيرة لإخراج الجثة.

ولم تذكر شرطة ريغنسبورغ عدد عناصر الشرطة الذين شاركوا في الواقعة.

وجاء في البيان أن قاطني المركز كانوا عاطفيين للغاية. ولم ترد تفاصيل أخرى عن هوية المرأة، كما لم تستطع الشرطة حتى اللحظة كشف سبب الوفاة.