مسلحون يهاجمون فندقاً في غوادر الباكستانية

أعلن مسؤولون أمنيون باكستانيون مقتل ثلاثة مسلحين هاجموا فندقا يرتاده أجانب في مدينة غوادر المطلة على بحر العرب في إقليم بلوشستان، كما أسفر الهجوم عن مقتل حارس أمن لدى تصديه للمسلحين، كما صرح بذلك وزير داخلية الإقليم ضياء خان لانغو.

وذكر مصدر عسكري باكستاني أن قوات من الأمن والجيش تقوم حاليا بتمشيط الفندق بعد إخلاء معظم نزلائه بسلام، وكان المصدر قد أشار إلى أنه قد تمت محاصرة المهاجمين في منطقة السلالم من مبنى الفندق.

وكان وزير الداخلية الإقليمي ضياء لانغو قدر أن 3 إلى 4 مهاجمين هاجموا الفندق، مشيرا إلى أن إطلاق النار أسفر عن وقوع إصابات دون إبداء المزيد من التفاصيل، وهاجم المسلحون فندق "بيرل كونتينانتل" أبرز فنادق المدينة التي تعد الأهم ضمن مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، والذي عادة ما يرتاده النزلاء الصينيون والمستثمرون الأجانب.

وفور الهجوم طوقت قوات الأمن المنطقة المحيطة للفندق وأغلقت الطرق الرئيسية المؤدية له، كما وردت أنباء عن تعليق السلطات خدمتي الجوال والإنترنت في منطقة الهجوم، ونقلت وسائل إعلام محلية أن جماعة "جيش تحرير بلوشستان" المحظورة قد تبنت المسؤولية عن الهجوم الذي قالت إنه يستهدف النزلاء الصينيين والمستثمرين الأجانب.

ويأتي الهجوم بعد يوم من هجوم مماثل استهدف منجما للفحم في الإقليم وأسفر عن مقتل 5 أشخاص، كما يأتي هجوم غوادر بعد أيام من استهداف مركبة للشرطة قرب ضريح صوفي في مدينة لاهور شرق البلاد وأودى بحياة 12 شخصا من بينهم 5 شرطيين.

وكان هجوم شنه مسلحون على حافلات ركاب في إقليم بلوشستان الشهر الماضي أدى لمقتل 14 شخصا جلهم من عناصر الأمن وخفر السواحل، وتبنت الهجوم جماعة بلوشية انفصالية، وسبق أن شهد إقليم بلوشستان هجمات وتفجيرات انتحارية طائفية وأخرى تستهدف قوات الأمن والمواطنين الصينين أعلنت المسؤولية عنها جماعات محظورة متطرفة وانفصالية.