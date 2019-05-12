عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

شقيقة زكي: تركيا تماطل بتسليم جثته لإخفاء آثار التعذيب

المصدر: دبي - العربية.نت
شقيقة زكي مبارك، سناء
رابط مختصر

أكدت شقيقة الفلسطيني زكي مبارك الذي قتل في سجن باسطنبول قبل أسابيع، أن السلطات التركية تماطل في تسليم الجثة، وذلك بعد تأجيل 3 مرات، من أجل إخفاء آثار التعذيب على جثته.

وأشارت سناء أبو سبيتان في مقابلة مع "العربية" مساء السبت إلى أن تركيا تحاول إخفاء معالم الجريمة التي ارتكبتها بحق أخيها، معتبرة أن هذا الأمر جلي وواضح للجميع.

وأضافت: "لا سبب غير إخفاء الجريمة وطمسها يحول دون تسليم جثة زكي مبارك".

وكانت سناء ذكرت في مقابلات سابقة مع العربية أن "أخاها الحاصل على شهادة دكتوراه في العلوم السياسية إنسان ناضج ومتعلم ومثقف ومتدين، ولا يمكن أن يقدم على الانتحار، بحسب ما ادعت تركيا، خاصة أنه كان يعرف أنه سيطلق سراحه بعد بكفالة".

كما أكدت أن أخاها قتل لإخفاء أمر ما، وهدروا دمه بالسجن، ولم يكتفوا بذلك بل شوهوا صورته بادعائهم أنه انتحر.

وأوضحت أنه توجه إلى تركيا في أبريل المنصرم، بقصد الشغل والتجارة، بحثا عن لقمة العيش لأبنائه بعدما سمع أن تركيا قدمت تسهيلات للفلسطينيين، لكن تبين أن كل هذا كلام فارغ، إذ لم تصلهم إلا قصص صادمة عن مفقودين ومصابين ومقتولين وآخرين تحللت جثثهم في البحر."

يذكر أن عائلة مبارك طالبت سابقاً بفتح تحقيق دولي لمعرفة تفاصيل مقتل زكي في ظروف غامضة في إسطنبول، بعد اعتقاله من قبل السلطات التركية في أبريل الماضي.

كلمات دالّة

#تركيا, #زكي مبارك

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر