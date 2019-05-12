شقيقة زكي: تركيا تماطل بتسليم جثته لإخفاء آثار التعذيب

أكدت شقيقة الفلسطيني زكي مبارك الذي قتل في سجن باسطنبول قبل أسابيع، أن السلطات التركية تماطل في تسليم الجثة، وذلك بعد تأجيل 3 مرات، من أجل إخفاء آثار التعذيب على جثته.

وأشارت سناء أبو سبيتان في مقابلة مع "العربية" مساء السبت إلى أن تركيا تحاول إخفاء معالم الجريمة التي ارتكبتها بحق أخيها، معتبرة أن هذا الأمر جلي وواضح للجميع.

وأضافت: "لا سبب غير إخفاء الجريمة وطمسها يحول دون تسليم جثة زكي مبارك".

شقيقة زكي مبارك: السلطات التركية تماطل في تسليم الجثة لإخفاء جريمتها pic.twitter.com/r5i2ANzmRV — العربية (@AlArabiya) May 11, 2019

وكانت سناء ذكرت في مقابلات سابقة مع العربية أن "أخاها الحاصل على شهادة دكتوراه في العلوم السياسية إنسان ناضج ومتعلم ومثقف ومتدين، ولا يمكن أن يقدم على الانتحار، بحسب ما ادعت تركيا، خاصة أنه كان يعرف أنه سيطلق سراحه بعد بكفالة".

كما أكدت أن أخاها قتل لإخفاء أمر ما، وهدروا دمه بالسجن، ولم يكتفوا بذلك بل شوهوا صورته بادعائهم أنه انتحر.

وأوضحت أنه توجه إلى تركيا في أبريل المنصرم، بقصد الشغل والتجارة، بحثا عن لقمة العيش لأبنائه بعدما سمع أن تركيا قدمت تسهيلات للفلسطينيين، لكن تبين أن كل هذا كلام فارغ، إذ لم تصلهم إلا قصص صادمة عن مفقودين ومصابين ومقتولين وآخرين تحللت جثثهم في البحر."

يذكر أن عائلة مبارك طالبت سابقاً بفتح تحقيق دولي لمعرفة تفاصيل مقتل زكي في ظروف غامضة في إسطنبول، بعد اعتقاله من قبل السلطات التركية في أبريل الماضي.