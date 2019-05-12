عائلة زكي مبارك تحتج أمام سفارة تركيا بلندن:نريد جثمانه

تظاهرت عائلة زكي مبارك أمام السفارة التركية في لندن للمطالبة بتسليم جثمانه.

وتتهم الأسرة السلطات التركية بالمماطلة في تسليم الجثة لإخفاء آثار التعذيب، فيما أجلت السلطات التركية عملية التسليم لثلاث مرات متتالية دون ذكر أي سبب، بحسب العائلة.

وكانت أنقرة قد أعلنت عن انتحار زكي مبارك داخل معتقله، فيما ترفض عائلته هذه الفرضية، وتطالب بلجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة ما حدث داخل أسوار السجن.

موضوع يهمك اتهمت عائلة الفلسطيني، زكي مبارك، تركيا بالمماطة وعدم تسليمها نتائج تشريح جثمان ابنها الذي تقول إنه قتل داخل أحد السجون... عائلة زكي مبارك: تركيا تماطل بنتائج تشريح جثمان ابننا العرب و العالم

وكان زكريا شقيق زكي أكد لـ"العربية.نت" أن العائلة لم تتسلم نتائج تشريح جثمان أخيه حتى الآن. وأشار زكريا إلى أن عائلته ستنظم سلسلة فعاليات من أجل إثارة الرأي العام العالمي حول قضية ابنها.

وأكد أن العائلة قدمت بلاغا للأمم المتحدة، وستقدم آخر لجامعة الدول العربية من أجل كشف حقيقة ما جرى مع ابنها وتسليم جثمانه.

وتتهم عائلة مبارك تركيا بتصفية زكي داخل سجونها بعد اعتقاله بتهمة التجسس لصالح دولة الإمارات، فيما تقول تركيا إنه انتحر.