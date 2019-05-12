نتنياهو يطلب تمديد فترة تشكيل حكومة الائتلاف المقبلة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إنه سيطلب من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين المزيد من الوقت لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، معللا ذلك بالأعياد اليهودية وتفجر الأوضاع مع غزة.

وفاز حزب الليكود بزعامة نتنياهو بـ35 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت في التاسع من نيسان/أبريل المنصرم. وأوصى رؤساء الأحزاب في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا بنتنياهو لتشكيل الائتلاف الحكومة المقبل.

وكلف الرئيس الإسرائيلي ريفلين في 17 نيسان/أبريل، نتنياهو رسمياً بالمهمة التي يجب أن ينجزها وفقا للقانون في غضون 28 يوما، مع إمكانية التمديد التلقائي لأسبوعين عند الطلب.

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وصرح نتنياهو في افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة "كما في الحالات السابقة لتشكيل الحكومة، أعتزم طلب التمديد من الرئيس".

وعزا نتنياهو إمكانية طلبه التمديد إلى موسم العطل المزدحم في عيد الفصح ويوم الاستقلال، فضلا عن تفجر الأوضاع مع قطاع غزة.

وقال إن "هذا التمديد ليس مقبولا فحسب، بل مطلوب بسبب مشاكل الجدولة".

ويعقد نتنياهو اجتماعات أولية مع رؤساء الأحزاب المتوقع انضمامهم إلى ائتلافه.

ومن المتوقع أن يشمل الائتلاف الحكومي الجديد 16 عضوا من الأحزاب اليهودية المتشددة، والحزب القومي اليميني المتشدد وإسرائيل بيتنا وحزب "كولانو" اليميني الوسطي.

ويجري محامو نتنياهو مفاوضات مع وزارة العدل لعقد جلسات استماع لرئيس الوزراء قبل المحاكمة.

رشوة واحتيال

وأعلن المدعي العام الإسرائيلي في شباط/فبراير عزمه على توجيه اتهامات لنتنياهو بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، وينتظر جلسة الاستماع.

وفي نهاية نيسان/أبريل، أمهل المدعي العام الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى نهاية الأسبوع المقبل لتأكيد رغبته في عقد جلسة استماع رسمية للدفاع عن نفسه قبل رفع دعاوى الفساد ضده.

وفي حال توجيه الاتهام إليه، لن يكون نتنياهو (69 عاما) مجبرا قانونا على التخلي عن منصبه حتى تتم إدانته ونفاد كل عمليات الاستئناف.