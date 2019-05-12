"داعش" يتبنى مقتل 11 جندياً في نيجيريا

ذكرت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش"، السبت، أن التنظيم قتل 11 جندياً نيجيرياً في هجوم ببلدة جاجياجنان في شمال شرق البلاد.

وقال التنظيم إنه شن الهجوم في البلدة الواقعة بولاية بورنو، أمس الجمعة، ونشر صوراً لثكنات محترقة وقتلى زعم أنهم الجنود.

وأكدت 3 مصادر، منها مصدر بمستشفى، وقوع الهجوم. وقالت المصادر إن متشددين اقتحموا البلدة على دراجة نارية نحو الساعة 18:30 مساء (17:30 بتوقيت غرينتش) وفتحوا النار عشوائياً على السكان والثكنة العسكرية.

وفر المقاتلون بعدما استدعى الجيش دعماً جوياً وتعزيزات من كتيبة في بلدة مجاورة.

وشن التنظيم سلسلة من الهجمات في نيجيريا خلال الشهور الأخيرة.

وفي عام 2016، انفصل "داعش" عن جماعة "بوكو حرام" التي تشن تمرداً منذ نحو 10 أعوام في شمال شرق نيجيريا في صراع أدى لمقتل نحو 30 ألف شخص وتشريد مليونين آخرين.