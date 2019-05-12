6 قتلى في هجوم على كنيسة في شمال بوركينا فاسو

قُتل ستة أشخاص بينهم كاهن صباح الأحد في هجوم على كنيسة كاثوليكية في مدينة دابلو في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية.

وقال عثمان زونغو، رئيس بلدية دابلو لوكالة "فرانس برس": "قرابة الساعة التاسعة، خلال القداس، اقتحم مسلحون الكنيسة الكاثوليكية وبدأوا بإطلاق النار فيما حاول المصلون الفرار"، مضيفاً أن المهاجمين "قتلوا خمسة أشخاص إضافة إلى الكاهن الذي كان يحيي القداس".

وقدّر مصدر أمني عدد المهاجمين "بما بين 20 أو 30" شخصاً.

وأضاف زونغو أن المهاجمين "أحرقوا الكنيسة ثم متاجر ومطعماً صغيراً قبل أن يتوجهوا إلى المركز الصحي حيث فتشوه وأحرقوا سيارة الممرض رئيس المركز"، لافتاً إلى أن "أجواء هلع تسود المدينة وقد لازم السكان منازلهم وأغلقت المتاجر أبوابها".

وأفاد مصدر أمني آخر "فرانس برس" أن قوات الأمن تلقت بلاغاً بما حصل "قرابة الساعة العاشرة وتم إرسال تعزيزات من بارسالوغو" التي تبعد 45 كلم جنوب دابلو وبوشرت عمليات تمشيط.

ويأتي الهجوم بعد يومين من تحرير القوات الخاصة الفرنسية أربع رهائن في شمال بوركينا فاسو.

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وتواجه بوركينا منذ أربعة أعوام هجمات دامية تنسب إلى جماعات متطرفة بينها "أنصار الإسلام" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم داعش في الصحراء الكبرى.

وتركزت الهجمات أولا في الشمال ثم امتدت إلى العاصمة ومناطق أخرى، وخصوصاً شرق البلاد. وأسفرت منذ 2015 عن نحو 400 قتيل وفق تعداد لـ"فرانس برس".

وهذا الهجوم هو الثاني الذي يستهدف كنيسة في شهرين. ففي نهاية آذار/مارس قُتل ستة أشخاص في هجوم على كنيسة بروتستانتية في الشمال أيضا.

كذلك، قتل العديد من الأئمة بأيدي متطرفين في الشمال. وقالت مصادر أمنية إن المهاجمين اعتبروا الأئمة متسامحين أو "اتهموهم بالتعاون مع السلطات".