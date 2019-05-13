النائب العام السوداني يتهم البشير بقتل متظاهرين

وجهت النيابة العامة في السودان اتهاماً للرئيس السابق عمر البشير وآخرين، بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة، وذلك في بلاغ مقتل الشهيد بابكر الذي استشهد بمنطقة بري، وأعلن النائب العام السوداني توجيه تهمة "قتل" متظاهرين إلى البشير.

كما وجهت النيابة العامة، بحسب تعميم صادر، بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة.

يذكر أنه تم نقل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إلى سجن كوبر في مدينة بحري بالخرطوم.

وقال مصدر في السجن إن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة.

ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.