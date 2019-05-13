تركيا.. رفض طلب المعارضة إعادة انتخابات اسطنبول بالكامل

رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، الاثنين، طلباً من حزبين معارضين بإعادة انتخابات بلدية اسطنبول بشكل كامل.

وكان "حزب الشعب الجمهوري" الفائز برئاسة بلدية اسطنبول وحزب معارض آخر قد تقدما بطلب لإعادة انتخابات بلدية اسطنبول بالكامل، إلى جانب إعادة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللتين أجريتا في 24 يونيو/حزيران الماضي.

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وطالب الحزبان المعارضان بألا تقتصر إعادة الانتخابات البلدية في ولاية اسطنبول على انتخابات رئاسة البلدية الكبرى (البلدية المركزية) وإنما أيضا انتخابات بلديات الأقضية والمخاتير وأعضاء مجلس البلدية في الولاية. لكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت الطلب.

كانت اللجنة قررت، في 6 مايو/أيار الجاري، إلغاء نتائج التصويت على رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد النظر في الطعون المقدمة من قِبل حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي 31 مارس/آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية. وفازت المعارضة ("حزب الشعب الجمهوري") برئاسة بلديتي أنقرة واسطنبول.