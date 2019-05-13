سريلانكا.. حظر تجول بعد هجمات ضد الأقلية المسلمة

أطلقت شرطة سريلانكا الغاز المسيل للدموع على حشود هاجمت مساجد ومتاجر مملوكة لمسلمين، اليوم الاثنين، وفرضت حظر تجول عاما بعد أسوأ تفجر لأعمال عنف طائفية منذ التفجيرات التي قام بها متطرفون في أحد الفصح.

وكان متطرفون قد استهدفوا كنائس وفنادق معظمها في كولومبو، مما أسفر عن سقوط أكثر من 250 قتيلاً في هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه وأثار مخاوف من حدوث رد فعل عنيف ضد الأقلية المسلمة في سريلانكا.

وقال سكان في المناطق التي يقطنها مسلمون في الإقليم الشمالي الغربي من البلاد إن حشودا هاجمت مساجد وألحقت أضرارا بمتاجر وشركات يملكها مسلمون لليوم الثاني.

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وتناثر الزجاج المهشم في كل مكان في مسجد الأبرار في بلدة كينياما التي تقطنها أغلبية مسلمة، والتي تعرضت لهجوم الليلة الماضية. وتهشمت جميع نوافذ وأبواب مبنى المسجد الوردي اللون وتناثرت المصاحف على الأرض.

ومنذ وقوع التفجيرات الفصح تقول جماعات مسلمة إنها تلقت عشرات الشكاوى من تعرض مسلمين لمضايقات.

وفرضت الشرطة حظر تجول في شتى أنحاء البلاد من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

كما فرضت السلطات حظراً مؤقتا على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثات بما في ذلك واتساب بعد أن نُسب اشتباك وقع في جزء آخر من البلاد إلى نزاع على فيسبوك.