شاهد.. حركة العمل في ميناء الفجيرة تسير بشكل طبيعي

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن حركة العمل تسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي من دون توقف مع دخول وخروج السفن من وإلى الميناء بطريقة اعتيادية.

ورصدت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الاثنين، الحركة الاعتيادية لنقل البضائع ورسو السفن وحجم الضرر الذي أصاب السفن الأربع وهي: "المرزوقة وأندريا فيكتوري وأمجاد وأي ميشيل" التي تعرضت للأعمال التخريبية في خليج عمان بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات.

ولم يتم رصد أي تسرب للوقود أو أي مواد ضارة في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية قد أعلنت، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

موضوع يهمك أكد مراسل "العربية" أن السفن الأربع التي تعرضت للتخريب قبالة سواحل الفجيرة، هي: سفينتان سعوديتان وثالثة إماراتية ورابعة... هذه هوية سفن الفجيرة التي تعرضت للتخريب طاقة

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان، إن الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجارٍ التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج لحين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.