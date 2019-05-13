منح نتنياهو "أسبوعين" لتشكيل حكومة إسرائيل الجديدة

أعلن رئيس إسرائيل، أنه منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاثنين أسبوعين إضافيين حتى 29 مايو أيار لتشكيل حكومة جديدة.



وفاز نتنياهو الذي يحكم إسرائيل منذ عشر سنوات بفترة خامسة قياسية رئيسا للوزراء في الانتخابات العامة التي أجريت في التاسع من أبريل /نيسان.

وبشكل كبير اعتبر المراقبون فوزه استفتاء على زعامته في وقت يواجه فيه احتمال اتهامه في ثلاث قضايا فساد، وينفي نتنياهو ارتكاب أي خطأ.



ويجري نتنياهو مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مع مختلف الأحزاب اليمينية والقومية والدينية التي تشكل الائتلاف المنتهية ولايته برئاسته.

موضوع يهمك لقي كاهن كنيسة مصرية مصرعه بعد تلقيه 4 رصاصات من حارس أمن بالكنيسة في القاهرة.وكشفت الكنيسة المصرية تفاصيل الحادث، وقالت... تفاصيل مقتل قس رمياً بالرصاص داخل كنيسة مصرية مصر





ولم يفز أي حزب على الإطلاق في إسرائيل بأغلبية مطلقة في الكنيست المؤلف من 120 عضوا، مما يجعل الحكومات الائتلافية التقليد الذي غالبا ما تجري عليه المفاوضات السياسية.



وقطاع غزة من بين القضايا المطروحة في مشاورات تشكيل الحكومة.



وقال وزير الدفاع السابق، أفيغدور ليبرمان، الذي يتزعم حزب إسرائيل بيتنا اليوم الاثنين بعد إعلان منح نتنياهو وقتا إضافيا إن المفاوضات ستستمر مع نتنياهو، لكن الاستراتيجية تجاه غزة لا تزال نقطة خلاف.



ويتهم ليبرمان نتنياهو بمهادنة حماس التي تدير القطاع من خلال سماحه بوصول المساعدات المالية، التي تقدمها قطر للقطاع. وقال إن الخلافات حول غزة عميقة.