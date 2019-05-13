وزير خارجية ألمانيا: يجب تجنب امتلاك إيران سلاحا نوويا

قال هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، الاثنين، إننا ننتظر من إيران احترام التزاماتها. وسنعمل الآن على أن تكون آلية التحويلات عملانية.

وأكد وزير الخارجية الألماني بعد الاجتماع مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بروكسل، أن الاتفاق النووي يمثل بالنسبة لنا الأساس الذي يحول دون امتلاك إيران السلاح النووي، لافتا إلى "أننا نريد تلافي امتلاك إيران السلاح النووي".

وتابع "كنت واضحا في الحديث مع مايك بومبيو، حيث أشاطره القلق من التوتر في المنطقة. نريد الحيلولة دون التصعيد العسكري والاتفاق النووي أساسا لذلك (أي لعدم التصعيد) وألا تمتلك إيران السلاح النووي".

من جهته، حذر وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، الاثنين، من مخاطر نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال هانت للصحافيين في بروكسل "نحن قلقون للغاية من خطر نشوب صراع عن طريق الصدفة مع تصعيد غير مقصود". وأضاف أنه يجب عدم إعادة إيران مرة أخرى إلى مسار إعادة التسلح النووي.

إلى ذلك، أوضح قائلاً: "لا أحد يريد أن تمتلك إيران السلاح النووي".

موضوع يهمك قال جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، الاثنين، إن فرنسا ترفض مهلة إيران بشأن الاتفاق النووي.وأضاف في تصريحات نقلها... فرنسا: نرفض مهلة إيران بشأن الاتفاق النووي العرب و العالم

يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، كانت حذرت بدورها، الاثنين، من مغبة التصعيد بشأن إيران.

وأكدت أن الاتحاد يدعم تنفيذ الاتفاق النووي الدولي مع إيران دعما كاملا، ويريد من القوى المتنافسة تجنب أي تصعيد آخر بشأن القضية.

وأضافت موغيريني للصحافيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا الموقعة على الاتفاق "سنواصل دعمه قدر ما نستطيع بكل الوسائل وبإرادتنا السياسية".

وأتت تصريحات موغيريني بالتزامن مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، إلى بروكسل حيث يبحث مع المسؤولين الأوروبيين "مسائل ملحة"، خاصة ملف إيران، على ما أعلن مسؤول بوزارة الخارجية مساء الأحد.