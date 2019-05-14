الأردن: نقف إلى جانب السعودية ضد أي تهديد

دانت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو في السعودية باستخدام طائرتين من دون طيار.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان، إن الأردن يدين هذا الهجوم الإرهابي الجبان بأشد العبارات، ويؤكد وقوفه مع الأشقاء في السعودية بالمطلق في مواجهة أي تهديد لأمن السعودية الشقيقة واستقرارها.

وشدد القضاة على أن أي استهداف لأمن السعودية هو استهداف لأمن المنطقة والعالم، وأن الأردن يساند الأشقاء في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وشدد القضاة على أن أمن السعودية وأمن الخليج العربي وأمن الأردن واحد.

وأكد تضامن الأردن الكامل مع السعودية وثقته بقدرتهم على حماية أمنهم واستقرارهم.