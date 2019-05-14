العديد من الجرحى جراء اشتباك انتخابي في الهند

اشتبك مؤيدون سياسيون متنافسون بالحجارة والعصي خلال تجمع انتخابي لحزب هندوسي قومي في شرق الهند، مما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص وتخريب كلية جامعية.

وذكرت الشرطة أنها استخدمت العصي لتفريق منافسين، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تستعد فيه ولاية البنغال الغربية للجولة السابعة والأخيرة من التصويت في الانتخابات الوطنية يوم الأحد.

وأضرمت النيران في العديد من الدراجات النارية والدراجات.

واستقبل منافسون موكباً في الشوارع بقيادة رئيس حزب بهاراتيا جاناتا أميت شاه، وهتفوا "شاه، عد".

وقال سوخيندو سيخار راي، عضو البرلمان في مجلس ترينامول الإقليمي، إن أنصار حزب بهاراتيا جاناتا دمروا أيضا تمثالا نصفيا لمعلم الولاية فيدياساغار.

ويسعى حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إعادة انتخابه في الانتخابات الوطنية.