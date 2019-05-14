انتحاري صدم سيارة متفجرات.. مقتل 4 في الصومال

قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح، الثلاثاء، في مقديشو عندما صدم انتحاري سيارة مفخخة بمبنى بلدية حي في المدينة، كما ذكر مصدر أمني صومالي وشهود.

وقال المسؤول الأمني، محمد صمو، إن "انتحارياً صدم سيارة محشوة بالمتفجرات بمدخل بلدية وردينغلي. نعرف أن أربعة أشخاص على الأقل قد قتلوا وأن آخرين أصيبوا في الانفجار".

وتحدث شهود عن حصيلة مشابهة، وقالوا إن الانفجار قد دمر مبنى البلدية وعدداً من المباني المجاورة.

وذكر سعيد فاري، أحد الشهود "كان انفجاراً كبيراً دمر كثيرا من المباني ومركبات في المنطقة. ونُقلت جثث وعدد كبير من الجرحى بسيارة إسعاف".

وكان عمدة الحي في المبنى لدى وقوع الانفجار، لكنه لم يصب بجروح، كما ذكرت مصادر إدارية وأمنية.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الاعتداء، لكن الإرهابيين المتطرفين الذين ينتسبون إلى تنظيم القاعدة، معتادون على شن عمليات مماثلة في العاصمة الصومالية.