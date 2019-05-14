تقرير الطب الشرعي يكذب رواية تركيا.. جروح قتلت زكي مبارك

كذب تقرير الطب الشرعي المرفق مع جثمان الفلسطيني القتيل في تركيا، زكي مبارك، والموقع من قبل المسؤولين الأتراك رواية السلطات التركية بشأن انتحار زكي مبارك.

وذكر تقرير الطب الشرعي الصادر من تركيا أن سبب الوفاة ناجم عن الإصابة بجروح، وهو ما يؤكد أن الرواية التركية كانت "مختلقة".

وكشف الدكتور زكريا مبارك شقيق الفلسطيني القتيل لـ"العربية.نت" أنه تسلم جثمان شقيقه أمس ووصل به إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء، مؤكداً أن الجثمان مشوه وبه إصابات خطيرة وكسور، وليس فيه ما يؤكد انتحار زكي شنقا.

موضوع يهمك تفجرت مفاجآت جديدة في قضية الفلسطيني القتيل #زكي_مبارك الذي ادعت السلطات التركية انتحاره شنقا.وكشف الدكتور زكريا مبارك... شقيق الفلسطيني القتيل بتركيا: الجثة تعرضت لتعذيب بشع مصر

وكشف الدكتور زكريا أن جثمان زكي به ما يؤكد تعرضه لتعذيب بشع، فهناك كسر بالدماغ ناتج عن ضرب بآلات حادة، وورم في الرأس، وكسور في الحاجب، والصدر والساق اليمنى والذراعين، وكدمات متفرقة، والوجه مشوه تماما، متهما الأتراك بتعذيبه وقتله واختلاق رواية انتحاره شنقا للهروب من مسؤولية قتله.

وقال إن الجثمان سيبقى في مصر لفترة، حيث طلب تشكيل لجنة طبية لفحصه وتشريحه، وإعادة كتابة تقرير كامل بحالته، تمهيداً للاستناد إليه في الشكاوى التي سيقدمها للمنظمات والمحاكم الدولية للحصول على حق شقيقه، مضيفاً أنه تقدم ببلاغ لقسم النزهة في مصر لإثبات الحالة وطلب عرض جثمان شقيقه على لجنة طبية.