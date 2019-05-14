عباس: الهجوم على محطتي ضخ نفط بالسعودية يزعزع أمن المنطقة

دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق- غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، واصفاً هذا العمل بالإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة، "الأمر الذي نرفضه وندينه".

وأعرب عن وقوف فلسطين إلى جانب السعودية ملكا وحكومة وشعبا، مؤكدا ثقته بأن المملكة قادرة على تجاوز هذه الأزمة بعزم واقتدار.

وأكد عباس أن هذه الهجمات لا تستهدف المملكة فقط، إنما تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها، مطالباً الجميع بإدانة هذه الأعمال والوقوف بحزم بوجه هذه الأعمال ومن يقف خلفها، لقطع الطريق على تحقيق أهدافهم الخبيثة.

يذكر أن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية أعلن، وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو، الثلاثاء.

وأوضح قائلاً: "ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض".