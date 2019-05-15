الفلسطينيون يحيون الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

أحيا الفلسطينيون اليوم الأربعاء بتظاهرات عبر الضفة الغربية وقطاع غزة الذكرى الحادية والسبعين للنكبة، حين نزحوا بشكل جماعي خلال حرب 1948.

وخرج الآلاف إلى الجدار العازل بين إسرائيل وغزة، حيث أعلنت حركة حماس عن إضراب عام وإغلاق المدارس والمؤسسات لزيادة أعداد المشاركين في المسيرات.

وتنظم حماس منذ عام احتجاجات أسبوعية على طول السياج الحدودي، للمطالبة بإنهاء الحصار الذي تفرضه مصر وإسرائيل على القطاع.

وقتل أكثر من ستين فلسطينياً في مظاهرة العام الماضي تزامنت مع افتتاح السفارة الأميركية الجديدة في القدس.

لكن مظاهرة هذا العام تأتي بعد أسبوع من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه لوقف الاشتباكات التي استمرت يومين.

تحيي التظاهرات ذكرى النكبة، حيث فر مئات الآلاف من الفلسطينيين أو أجبروا على ترك ديارهم خلال حرب تأسيس دولة إسرائيل.

يوجد اليوم حوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني في منطقة الشرق الأوسط.

وفي قطاع غزة، شارك سكان مدينة غزة اليوم الأربعاء في إضراب عام، وجرى تنظيم إضراب جماعي عن العمل في المدينة، حيث أغلق أصحاب المحلات متاجرهم.

ودوت صفارات الإنذار أيضا في جميع أنحاء الضفة الغربية ظهرا تعبيرا عن الحزن.