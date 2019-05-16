فيسبوك تكتشف حملة بإسرائيل تؤثر بالانتخابات بمختلف البلدان

أعلنت شركة فيسبوك الخميس أنها حظرت شركة إسرائيلية أدارت حملة تأثير تهدف لعرقلة الانتخابات في مختلف البلدان، وألغت عشرات الحسابات التي شاركت في نشر معلومات مضللة.

وصرح ناثانيل غليشر، رئيس سياسة الأمن الإلكتروني في فيسبوك، للصحفيين اليوم الخميس أن عملاق التقنية تخلص من 65 حسابا و161 صفحة وعشرات المجموعات وأربع حسابات على إنستغرام. الكثير منها كان على صلة بمجموعة أرشميدس، وهي مؤسسة استشارية سياسية في تل أبيب تروج لمهاراتها في وسائل التواصل الاجتماعي وقدرتها على "تغيير الواقع."

وأضاف غليشر أن فيسبوك لم تتكهن بدوافع أرشميدس، التي يمكن أن تكون "تجارية أو سياسية."

لكنه قال إن فيسبوك اكتشفت "سلوكا مخادعا ومنسقا" بحسابات تتظاهر في المقام الأول بأنها لمرشحين سياسيين وتنشر أخبارا مزيفة حول الانتخابات، وتشوه سمعة المعارضين وتقدم نفسها وكأنها منظمات إخبارية محلية تزعم أنها تسرب معلومات سرية.

وبدا النشاط متركزا في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع بعض الأنشطة المتناثرة في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية. واجتذبت الصفحات 2.8 مليون متابع ومئات الآلاف من المشاهدات.

وقال غليشر إن أرشميدس أنفقت نحو 800 ألف دولار على الإعلانات المفبركة ويرجع نشاطها المخادع إلى عام 2012. وأعلن أن فيسبوك حظرت شركة أرشميدس.

واجه فيسبوك ضغوطا لمعالجة المعلومات الخاطئة بشكل أكثر شفافية منذ الكشف عن استخدام روسيا لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية سنة 2016.

وعلى موقعها الإلكتروني، تقدم أرشميدس نفسها على أنها مؤسسة استشارية ضالعة في حملات الانتخابات الرئاسية.

الموقع لم يكن يحمل إلا قليلا من المعلومات، والشعار الذي يقول "حملات فائزة في أنحاء العالم"، فضلا عن فقرة غامضة عن برنامج "إدارة جماعية لوسائل التواصل الاجتماعي" يمكن من تشغيل "عدد غير محدود" من الحسابات على الانترنت.

الموقع الذي يحمل صورا من أفريقيا وأمريكا الجنوبية والكاريبي يتباهى أيضا بجهوده "لاستغلال كل فرصة متاحة لتغيير الواقع وفقا لرغبات عملائنا."

ولم ترد الشركة على رسالة طلب التعقيب على الفور.

المدير التنفيذي لأرشميدس هو إليناداف هيمان، وفقا لشركة سويسرية للاستشارات، ويعد أحد مستشاري المجموعة أيضا.

وتقول نبذة عنه نشرت على الموقع الإلكتروني للشركة إنه المدير السابق لجماعة أصدقاء إسرائيل في أوروبا ومقرها ببروكسل، وهي جماعة ضغط وحشد إسرائيلية، كما عمل مستشارا سياسيا في البرلمان الإسرائيلي، وكان عميلا استخباراتيا سابقا للقوات الجوية الإسرائيلية.